بدأ اليابانيون بالإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يرجح أن يحقق فوزا كبيرا فيها ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم بينما تواجه بلاده تهديدات كوريا الشمالية.

ويبدو أن رئيس الحكومة القومي في طريقه لكسب رهانه والبقاء في السلطة حتى 2021 أي إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى في طوكيو 2020. وفي حال حدث ذلك، سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة وكان حوالى ثماني سنوات من قبل.

ويأتي ذلك في وقت اجتاحت فيه الأمطار الغزيرة والرياح جنوب اليابان اليوم الأحد، مع اقتراب إعصار قوي مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل خدمات السكك الحديدية يوم الانتخابات العامة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار لان، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، وصل إلى الشرق من جزيرة أوكيناوا ويتحرك صوب الشمال الشرقي صباح اليوم الأحد محملا برياح سرعتها 40 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من العاصمة صباح غد الاثنين قبل أن يتجه شرقا صوب شمال المحيط الهادي.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرات من الأمطار الغزيرة والفيضانات بما في ذلك في طوكيو حتى مع توقع تراجع قوة الإعصار ليصبح من الفئة الثالثة بحلول مساء اليوم الأحد.