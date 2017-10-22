توجه الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، ضمن جولة خليجية تشمل قطر، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية .

وطبقًا للوكالة الرسمية، فإن البشير سيبحث خلال زيارته مع قيادتي البلدين العلاقات الثنائية، وجهود إعمار السودان وتحقيق السلام، كما سيتناول البشير في محادثاته مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ومع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحداث والتطورات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقرت القمة العربية في دورتها الـ27 التي عقدت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، العام الماضي، تنظيم المؤتمر العربي لإعادة الإعمار ودعم التنمية في السودان، خلال العام الجاري 2017.

وفي يونيو الماضي، أكد البشير، أثناء لقائه في الخرطوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، استمرار السودان في سعيه لتفعيل الحلول الديبلوماسية وبذل الجهود السياسية المكثفة لإيجاد الحل للأزمة الخليجية.

وتلك هي الزيارة الأولى للبشير منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو الماضي.