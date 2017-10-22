أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن قوات "سورية الديمقراطية" المعروفة باسم "قسد" تمكنت من السيطرة على أكبر حقل نفطي في سورية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن "قوات سورية الديمقراطية" المدعمة بالتحالف الدولي وقوات خاصة أميركية، تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي في الريف الشرقي لدير الزور، تمثل بدخولها لحقل العمر النفطي، الذي يعد أكبر حقل نفطي في سورية .

وأضافت أن عملية السيطرة جاءت بعد تمكن تنظيم (داعش) الليلة الماضية ، من طرد قوات النظام من الضفاف الشرقية لنهر الفرات المقابلة لمدينة الميادين، حيث أجبرها على الانسحاب، عبر تنفيذ هجوم معاكس على المنطقة، لتبدأ بعدها قوات سورية الديمقراطية عملية هجوم للسيطرة على الحقل الذي كانت قوات النظام قد وصلت إلى أطرافه.

وكانت قوات النظام بقيادة القوات الروسية وبدعم من المسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، تمكنت من فرض سيطرتها على كامل مدينة الميادين الواقعة عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بالريف الشرقي لدير الزور، في الـ 15 من شهر أكتوبر الجاري.