شارك 5 من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية السابقين، في حفل موسيقي خيري، بهدف جمع الأموال لصالح سكان المناطق المتضررة من أعاصير هاروي وإرما وماريا.

ويعدّ لقاء الزعماء الخمسة السابقين، جيمي كارتر، وجورج بوش الأب، والابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، الأول من نوعه منذ عام 2013.

وجرى الحفل في جامعة ستايشن بولاية تكساس، السبت، وحمل عنوان "من أعماق القلب: حفلة نداء أمريكية واحدة".

وفي تصريح للصحفيين أعلن جيم ماكغريث المتحدث باسم جورج بوش الابن، أنّ الرؤساء الخمسة السابقين، استطاعوا جمع 31 مليون دولار من خلال الحملات التي يقومون بها منذ 7 سبتمبر الماضي.

وعبر مقطع مصور تم بثه خلال الحفل، أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرؤساء الخمسة الذين سبقوه في سدة الحكم، حيث وجه لهم الشكر لمساعدتهم في جمع أموال لضحايا الأعاصير الأخيرة.

وقال ترامب في شريطه المصور: هذا عمل رائع، لقد أثبتم أنّ الولايات المتحدة واحدة وموحّدة، وأنّ الشعب الأمريكي متحد ولا يتفرق.