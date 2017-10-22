أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عن موافقة دول البحرين والإمارات والكويت، على رفع الحظر المفروض عن وارداتها من محاصيل زراعية مصرية.

وقال وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، في بيان صادر اليوم، إن موافقة الدول الخليجية الثلاث، جاءت بعد لقاءات ومفاوضات مع مسؤولين فيها.

وأشار البنا إلى أن جولة الوفد المصري، بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات لتنظيم الصادرات، وتسهيل التواصل بين الجهات الحكومية المسؤولة عن التجارة الزراعية.

وحظرت دول عربية مثل السعودية والإمارات والسودان والكويت، استيراد محاصيل زراعية مصرية خلال الشهور الماضية لأسباب عديدة.

وأبرز هذه الأسباب، ارتفاع متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار الوزير المصري، إلى أنه يجري حاليا دراسة وقف المصدّر وليس الدولة المستورد منها، في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة.