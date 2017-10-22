حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، 12 مايو المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات العامة في العراق أبريل المقبل، لكن تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية أرجأ الموعد المقرر.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، كاطع الزوبعي، في بيان إنه استنادا للمادة 56 (الفقرتين الأولى والثانية) من الدستور، والمادة 7 (الفقرة الأولى) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والتي تنص أن تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الأقل.

وأضاف الزوبعي، أنه إشارة للفقرة الثالثة من نفس المادة أعلاه، والتي تنص على أن يحدد موعد إجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليه، ويصدر بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد لاجرائها بمدة لا تقل عن 90 يوما.

وأوضح أنه لإكمال المفوضية أغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس النواب في 2018، فإن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، يقترح على مجلس الوزراء، أن يكون السبت الموافق الـ12 من مايو 2018، هو موعد إجراء انتخاب مجلس النواب لدورته الرابعة.

يذكر أن مفوضية الانتخابات، أعلنت في سبتمبر الماضي، إرجاء إجراء الانتخابات المحلية في عموم المحافظات الى أجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء.