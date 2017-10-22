منطقتنا تواجه تحديات خطيرة تتمثل بالتطرف والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، على دعم السعودية للعراقيين لما حققوه من إنجازات في القضاء على الإرهاب ودحره، مشددا على دعم المملكة وتأييدها لوحدة العراق واستقراره.

وقال خلال انطلاق أول اجتماع للمجلس التنسيقي السعودي العراقي بمشاركة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، "إن المنطقة تواجه تحديات خطيرة تتمثل في التطرف والإرهاب ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار".

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية لقطات مصورة من الاجتماع، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين البلدين، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن الاتفاقيات.

ونقلت الإخبارية عن الملك سلمان إعرابه خلال الاجتماع عن تطلعه أن تسهم اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أوسع وأرحب.

وقال إن الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء وشراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة.

ووصل العبادي، إلى المملكة أمس، في زيارة يختتمها اليوم، ضمن جولة خارجية تشمل دولا أخرى في المنطقة، وفق ما أفادت به الحكومة العراقية في بيان سابق، وصل الأناضول نسخة منه.

كانت تحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة، بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وأجرى العبادي في 19 و20 يونيو الماضي، زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014.

واتفق في أعقاب مباحثات مع العاهل السعودي خلال تلك الزيارة، على تأسيس مجلس تنسيقي للارتقاء بعلاقاتهما إلى المستوى الاستراتيجي.