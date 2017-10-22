وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأول الجمعة وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق ..مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع ومجدي عبدالغفار وزير الداخلية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات ومسئولي وزارتي الدفاع والداخلية..حسبما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية.

واستمع السيسي، خلال الاجتماع ، إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت يوم الجمعة الماضي بين قوات الأمن المصري وعدد من العناصر الإرهابية وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.

وأكد السيسي أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري الذي يعي تماماً حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.

وتقدم السيسي بالتعازي في ضحايا الحادث من الشهداء ، معربا عن خالص المواساة لأسرهم ، ومؤكداً أن هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى.