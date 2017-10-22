اصدرت هيئة النزاهة في العراق اليوم مذكرة توقيف بحق رئيس اركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري بتهمة الاضرار بالاموال العامة.

وذكر بيان للهيئة ان دائرة التحقيقات التابعة لها اصدرت مذكرة القبض بحق زيباري وهو من القومية الكردية لقيامه بتسليم سبع سيارات تعود ملكيتها الى وزارة الدفاع الى اشخاص مدنيين بصفة ضيوف من دون وجه حق.

واضاف ان هيئة النزاهة كانت حققت في القضية سابقا واحالتها الى الجهات القضائية المختصة ابان اشغال المتهم لمنصبه في وزارة الدفاع قبل احالته الى التقاعد.

ويعاقب القانون العراقي بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس لكل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها.