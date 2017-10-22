

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة شمال العراق عن فتحها، باب التسجيل من أجل التطوع للقتال في الجبهات.

وذكرت الوزراة في بيانها، اليوم ،وجود عدد كبير ممن يرغبون بالتطوع من أجل القتال نظرا للتطورات الأخيرة.

وأشارت وزارة البيشمركة، في بيانها، إلى تنظيم برنامج سيتم من خلاله انتقاء المتطوعين، بهدف خفض الخسائر البشرية لأدنى مستوى.

وبيّنت الوزراة أنّ تسجيل أسماء المتطوعين للقتال في الجبهات، يتم في اللواء 80 بمنطقة قوشتبه، في محافظة كركوك (شمال).

ولفتت أنّ المتطوعين الجدد لن يشاركوا في الاشتباكات حامية الوطيس، ولن يكونوا بين صفوف البيشمركة.

واستعادت القوات العراقية، الأسبوع الماضي، السيطرة على الحقول النفطية في محافظة كركوك، وهي: بابا كركر، وجمبور، وخباز، وخورمال، وباي حسن، وهافانا، من قوات البيشمركة (قوات إقليم الشمال) التي كانت تنتشر في المحافظة المتنازع عليها منذ 2014.