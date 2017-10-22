بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه جرى خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها في مختلف المجالات.

ويقوم العبادي حاليا بزيارة الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الاول للمجلس التنسيقي السعودي العراقي الذي انطلق في وقت لاحق من اليوم بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.