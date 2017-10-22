أعلنت المملكة العربية السعودية والعراق اليوم اتفاقهما على افتتاح قنصلية سعودية بالعراق فيما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوجه سوق البترول نحو التعافي في ضوء اتفاق خفض الانتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع عشر دول من خارجها.

جاء ذلك في اعلان نشر في الرياض عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي الذي عقد برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير التخطيط والتجارة العراقي بالوكالة سليمان الجميلي.

وتضمن الاعلان اتفاق الجانبين على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية ومراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين ودراسة منطقة تبادل تجاري بينهما.

كما شمل الاتفاق إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى العراق وافتتاح قنصلية سعودية في العراق إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.

كما اتفق الجانبان على حصول شركة (سالك) السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار في العراق إضافة إلى استفادة المملكة العربية السعودية من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدرا زراعيا وصناعيا تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية تم الاتفاق على مشاركة السعودية في المعارض في العراق ومنها معرض بغداد الدولي ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم العراقيين.

وأبدى الجانبان ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لاتفاق (أوبك) مع عشر دول من خارج المنظمة وكذلك على أهمية الالتزام التام من قبل الدول المشاركة بهذا الاتفاق حتى يتم التوازن المستهدف فيما سيعمل الجانبان عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية حسب معطيات السوق.

وأكدا ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين واتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.

ووفقا لما تضمنه الإعلان سيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق (جميمة سماوة) واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي .

واشاد مجلس التنسيق السعودي العراقي بالانجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع الأول للمجلس على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد والعمل على حوكمة أعماله وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها.

وكانت مراسم توقيع محضر انشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي قد جرت في وقت سابق اليوم بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون.

ويهدف المجلس الى التشاور والتنسيق في الموضوعات محل الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.