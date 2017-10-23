أعلن عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، عبدالرحمن برمان، ان ميليشيات الحوثي اقتحمت السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، وقامت بنقل نحو 30 سجينا إلى معتقل سري تابع لها.

وقال برمان وفقا لما ذكرته قناة «العربية الحدث» امس: إن السجن شهد توترا كبيرا، عقب اقتحامه من قبل الميليشيات، وأضاف ان الحوثيين يسعون لنقل 50 سجينا آخر بالقوة إلى خارج السجن المركزي.

من جانبهم، أفاد ناشطون يمنيون بأن السجناء أطلقوا مناشدات عاجلة للمنظمات المحلية والدولية للتحرك لإيقاف الاعتداء عليهم ونقل بعضهم إلى جهات مجهولة.