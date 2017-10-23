قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ان بلاده لم تصلها رسائل رسمية عن تأجيل القمة الخليجية المقبلة في ديسمبر المقبل.



وحمل آل ثاني "الدول المقاطعة لبلاده المسؤولية إن حصل التأجيل بسبب تعنتها"، على حد تعبيره.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة القطرية الدوحة.



وردا على سؤال حول الأنباء عن تأجيل القمة الخليجية، قال آل ثاني لم تردنا أي رسالة رسمية بخصوص ذلك، رغم أننا نتمنى أن تعقد القمة في وقتها.



وأضاف وإن كان هناك أي تأجيل سيكون بسبب تعنت هذه الدول وعدم قابليتها للبدء في نقاش حول مسببات هذه الأزمة المفتعلة.



وقال إن انعقاد أي اجتماع لمجلس التعاون يشكل فرصة ذهبية لبدء الحوار بطريقة حضارية وفق القنوات الدبلوماسية.



وبين أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على الأمن الجماعي لدول التعاون بسبب التصرفات الغير مسؤولة لدول الحصار.



ودعا الدول المقاطعة لبلاده إلى وقف سلسلة التحريض والتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.