أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، قراراً بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، لتصبح عاما واحدا بدلا من اثنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التي أوردت الخبر، اليوم الإثنين، أن القرار لا يشمل التأشيرات الصادرة للأجهزة الحكومية والعمالة المنزلية.

ويتوقع أن يُضيق القرار الأخير، الخناق على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017، تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016، بنسبة 29 بالمائة، إلى 1.4 مليون تأشيرة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015.