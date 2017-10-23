أكدت الحكومة العراقية اليوم عدم وجود قوات أجنبية في البلاد مشددة على أن "العراقيين هم من يقاتل على الارض العراقية ولا وجود لأي قوات مقاتلة اجنبية في العراق".

وأعرب بيان أصدرته رئاسة الوزراء العراقية عن رفض "تدخل اي جهة في الشأن العراقي وتقرير ما على العراقيين فعله".

كما لفت البيان إلى أن "ان المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي وهم يخضعون للقيادة العراقية حسب القانون الذي شرعه مجلس النواب".

كما لفت إلى "ان تواجد قوات التحالف الدولي في العراق او اي دولة اخرى هو تواجد بأعداد محدودة لأغراض التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والجوي وليس للقتال على الارض العراقية".

وكانت تقارير نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون القول إنه يتعين على "الميليشيات الإيرانية" مغادرة العراق مع اقتراب حسم المعركة مع تنظيم (داعش).