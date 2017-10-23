قال هندرين محمد رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق اليوم إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مقرر في الأول من نوفمبر إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين.

وقال عضو كردي بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه إن الأحزاب لم تتمكن من التركيز على الانتخابات بسبب الاضطرابات التي أعقبت استفتاء أجري يوم 25 سبتمبر على استقلال الأكراد. وتعارض السلطات في بغداد فضلا عن إيران وتركيا المجاورتين الاستفتاء الذي أظهر تأييد الأغلبية للاستقلال.

وفي الأسبوع الماضي انتزعت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك وأراض أخرى يطالب بها الأكراد ردا على الاستفتاء مما وجه ضربة قوية لرئيس حكومة كردستان العراق مسعود برزاني.

وقال محمد رئيس اللجنة الانتخابية لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الإقليمية أربيل إن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد. وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم الاثنين.

وأضاف أن من المتوقع أن تواصل رئاسة الإقليم الحالية التي يتولاها برزاني منذ 2005 والبرلمان الذي انتخب في 2013 العمل حتى إجراء انتخابات جديدة.

ودفعت خسارة كركوك حزب جوران (حركة التغيير) المعارض للمطالبة باستقالة برزاني.

ويدعم الحزب حق الأكراد في تقرير المصير لكنه عارض إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر قائلا إن التوقيت غير مناسب.