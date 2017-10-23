اعلنت الحكومة الألمانية اليوم انها قررت رفع حظر عن صفقة غواصات مجمدة مع اسرائيل سيتم بموجبها حصول سلاح البحرية الاسرائيلية على ثلاث غواصات ألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري في برلين ان الحكومة الألمانية ستوقع في وقت لاحق اليوم الاثنين الاتفاقية التي ستؤدي الى مشاركة الحكومة الألمانية في تحمل تكاليف صناعة الغواصات التي تصنعها الشركة الألمانية (توسن كروب).

وتدعم الحكومة الألمانية المشروع بتقديم 5ر1 مليار يورو للشركة المصنعة عازية ذلك للمسؤولية المميزة التي تتحملها الدولة الألمانية ازاء امن اسرائيل.

وكانت الحكومة الألمانية قد اوقفت الدعم المالي لشركة (توسن كروب) وجمدت الصفقة بسبب تهم الفساد وتلقي رشى طالت بعض الاوساط الحكومية الاسرائيلية على خلفية الصفقة.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد اعتقلت على خلفية الصفقة رئيس سابق لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية القضية.