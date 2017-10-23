

اعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم أن 18 مجندا طردوا من صفوف الجيش الألماني (بوندسفير) بسبب توجهاتهم اليمينية المتطرفة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في بيان إن الوزارة طردت المجندين بين عامي 2012 و2016 مشيرا الى ان الاستخبارات العسكرية (ام ايه دي) تجري تحريات ضد 391 مجندا على خلفية اتهامهم بالتعاطف مع اليمين المتطرف في ألمانيا.

وأكدت الوزارة انها لا تعتبر ذلك ظاهرة خطيرة مشيرة إلى ان الغاء الخدمة العسكرية في ألمانيا في عام 2011 ساهم بشكل كبير في خفض اعداد المجندين ذوي التوجهات اليمينية المتطرفة والعنصرية.