قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم ان 12 شخصا على الأقل قتلوا في قصف جوي شنته طائرات إسرائيلية على مواقع تابعة لفصيل متحالف مع تنظيم (داعش) جنوبي سورية .

واضاف المرصد ان 12 شخصا على الاقل قتلوا في القصف الاسرائيلي الذي استهدف مواقع جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم (داعش) في بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي.

واوضح ان 10 من عناصر وقادة جيش خالد بن الوليد إضافة إلى امرأتين من نسوة عناصر تنظيم (داعش) قتلوا في القصف في حين اصيب اخرون بجراح متفاوتة الخطورة.

وقال المرصد ان عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة إضافة إلى تواتر معلومات عن اخرين قتلوا في القصف ذاته.

وكانت مواقع تابعة لجيش خالد بن الوليد قد تعرضت لضربات في يونيو الماضي نفذتها طائرات مجهولة على منطقة (جملة) المحاذية للحدود مع الجولان السوري المحتل واماكن اخرى في حوض اليرموك بالريف الغربي لدرعا ما أدى إلى مقتل واصابة العشرات من قياديي وافراد الفصيل.

يذكر ان جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم (داعش) يسيطر على مساحة نحو 250 كيلومترا مربعا من مساحة الارض السورية ويوجد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي المحاذي للجولان السوري الذي تحتله اسرائيل منذ يونيو 1967.