تعهد النواب المتشددون في كتالونيا امس بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد ادارة الاقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد.

كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد ادارة الاقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك.

وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس ان الجلسة التي يمكن ان تستمر حتى الجمعة تهدف الى تحليل «التعدي المؤسساتي» الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.

وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الاجراءات بالتصويت على اعلان احادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني.

في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا امس بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال تولت مدريد ادارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الاسبوع.