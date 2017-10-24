أعلنت المملكة العربية السعودية والعراق امس الاول اتفاقهما على افتتاح قنصلية سعودية بالعراق، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوجه سوق البترول نحو التعافي في ضوء اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) مع 10 دول من خارجها.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي الذي عقد برئاسة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير التخطيط والتجارة العراقي بالوكالة سليمان الجميلي.

وتضمن البيان اشادة المجلس بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية.

وقد أبدى الجانبان ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لاتفاق دول الأوپيك مع 10 دول من خارج المنظمة، وقد أكدا على أهمية الالتزام التام من قبل كل الدول المشاركة بهذه الاتفاقية حتى يتم التوازن المستهدف، وسيعمل الجانبان عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية حسب معطيات السوق.

وأكد الجانبان بحسب البيان على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين. كما اتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفعالة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.

واضاف البيان: سيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق جميمة سماوة واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي ـ العراقي.

كما شكر الجانب العراقي بحسب البيان المنشور على (واس) المملكة على مبادرتها بدراسة تنفيذ المنافذ الجمركية، مما سيسهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، والاتفاق على مراجعة اتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.

كما تم الإعلان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق، إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.

كما اتفق الجانبان على حصول شركة سالك السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار في العراق، إضافة إلى استفادة المملكة العربية السعودية من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدرا زراعيا وصناعيا تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.