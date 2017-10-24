اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية التي تنفذها قوات بلاده في محافظة إدلب شمالي سوريا اكتملت تقريبا ملمحا الى احتمال توسيع نطاق العملية.

وقال اردوغان في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، إن "هناك خطر يتهددنا من (عفرين) ولن نقدم أبدا تنازلات لمثل تلك التهديدات".

وتعهد مجددا بالرد على التهديدات في أي لحظة وبشكل مفاجئ، منتقدا بشدة دعم الولايات المتحدة لوحدات الحماية الشعبية التي سيطرت على آبار النفط في جنوب سوريا بمساعدة واشنطن.

وكانت هيئة رئاسة الأركان اعلنت في ال 13 اكتوبر الحالي ان قواتها بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في ادلب في اطار الجهود الرامية لتأسيس مناطق خفض التوتر بسوريا وفق اتفاق الدول الضامنة الثلاث تركيا وروسيا وايران.