حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان اليوم من أن أنقرة لا تريد من البلد الأوروبي أن يصبح "ملاذا آمنا" لمدربي محاولة الانقلاب العام الماضي مشيرا إلى 995 شخصا تقدموا بطلبات لجوء منذ فشل المحاولة.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس قال تشاووش أوغلو إنه لابد من تقييم طالبي اللجوء لتحديد من منهم على صلة بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال كوتزياس إن القضاء اليوناني اتخذ القرار بشأن طالبي اللجوء وإنه يتعين احترام هذا القرار.