أبدى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني استعداد حكومته للتجاوب مع نتائج الاستفتاء الذي أجرياه اقليما (لومبارديا) و(فينيتو) الشماليين مؤكدا رفضه لمطالب بمنحهما ادارة ذاتية.

وقال جينتيلوني في تصريح صحفي اليوم انه على "استعداد للمضي بخطوات الى الأمام في مناقشة منح مزيد من الصلاحيات التي طالب بها أكثر 98 في المئة ممن شاركوا في الاستفتاء".

واكد ان "الحكومة جاهزة لمحاورة الأقاليم حول الصلاحيات الممنوحة لها من أجل أقاليم أكثر كفاءة" مشددا على أن ذلك يجب أن يجري في "حدود الاطر التي رسمها القانون والدستور".

ويأتي هذا ردا على ما ذهب اليه رئيس اقليم (فينيتو) لوكا زايا استنادا على نتيجة الاستفتاء القوية بالمطالبة بتعديل دستوري يمنح الاقليم "الادارة الذاتية" اسوة باقاليم خمسة مثل جزيرتي صقلية وسردينيا.

وكانت نتائج الاستفتاء المتزامن باقليمي لومبارديا وفينيتو اللذين يقودهما حزب رابطة الشعبوي اظهرت ان أكثر من 98 في المئة من المشاركين بالاستفتاء ايدوا المطالبات بمزيد من الاستقلالية.

ويخول هذا الاستفتاء "غير الملزم" حكومتي الاقليمين التفاوض مع الحكومة المركزية للحصول على مزيد من الصلاحيات المحلية والمحددة في 23 مجالا مثل الصحة والطاقة والزراعة والعمل والسياحة وتنسيق المالية العامة.