حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من زيارة الأماكن المعرضة لتنفيذ هجمات في مصر، على خلفية حادث الواحات الجمعة الماضي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية، أنه "في الآونة الأخيرة، كثفت الجماعات الإرهابية أنشطتها في مصر، بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي، وتعرض الضباط المصريون لخسائر في الأرواح".

ودعت الوزارة المواطنين الروس في مصر إلى "الالتزام بتوخي الحذر وتجنب المناطق المعرضة لزيادة التهديد الإرهابي".

وأشارت الخارجية الروسية إلى هجوم الواحات، معربة عن "الإدانة الشديدة لهجوم الإرهابيين"، مؤكدة تضامنها الكامل مع السلطات المصرية "في حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب