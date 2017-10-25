كردستان يؤجل الانتخابات البرلمانية والرئاسية ٨ أشهر





تصاعدت الأجواء بشكل متسارع في العراق امس، حيث توجهت قوات كبيرة من الشرطة الاتحادية العراقية وميليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي، امس إلى قضاء مخمور بعد سقوط 3 قتلى وإصابة 12 من عناصر الجيش العراقي وأسر آخرين على يد البيشمركة الذين سقط منهم قتيل و3 إصابات خلال اشتباكات بين الطرفين، في قضاء مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل.

وعلى خلفية استفتاء الانفصال الذي قام به الاقليم، اندلعت المواجهات بين بغداد وأربيل في خطوط التماس، وقال النقيب سعد رمضان، الضابط في الفرقة 16 بالجيش العراقي المنتشرة في قضاء مخمور، إن «3 من القوات العراقية قتلوا، وأصيب 12 آخرون بجروح، جراء اشتباكات اندلعت في قضاء مخمور بين القوات العراقية والبيشمركة، التي أصيب ثلاثة من أفرادها بجروح».

وأوضح رمضان أن «الوضع بدأ بالتأزم بعد الاشتباكات، وأغلقـــــت البيشمركة السيطرة (نقطة التفتيش) المشتركة، عند مدخل القضاء من محافظة أربيل، بعد أن انسحبت القوات الاتحادية من السيطرة، وتوجهت إلى مخمور».

وأضاف أن «الطرفين تبادلا القصف بقذائف الهاون، وسقطت بعض القذائف داخل قضاء مخمور، حيث تنتشر قوات عراقية، فيما سقطت قذائف أخرى على أطراف القضاء، حيث موقع انتشار البيشمركة».

وفي تطور سابق، اتهم كردستان قوات الجيش العراقي بشن هجوم، امس في اتجاه الحدود التركية، حيث يوجد قطاع من خط أنابيب تصدير النفط الكردي.

وفي المقابل، نفى متحدث عسكري عراقي حدوث أي اشتباكات في منطقة ربيعة التي تقع إلى الجنوب من منطقة فيش خابور الحدودية التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية. وقال المتحدث «لا توجد أي اشتباكات».

الى ذلك، وصفت 3 كيانات سياسية بشمال إقليم كردستان العراق الأحداث الأخيرة في كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى، بـ«الأزمة والانتكاسة والكارثـــــة السياسية والعسكرية»، مطالبة بحـــل مؤسسة رئاسة الإقليم.

واقترحـــت حركـــــة «التغيير» و«الجماعــــة الإسلامية»، و«التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، في بيان مشترك أصدروه امس، خارطة طريق لمواجهة الأزمات والحفاظ على المكتسبات وتصحيح مسار العملية السياسية وتطبيع الأوضاع في طوزخورماتو وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها. وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان على حماية الكيانات السياسية ووحدة صف شعب كردستان، وتجنيب شعبنا مخاطر الانقسام والحرب الأهلية.

بموازاة ذلك، قرر برلمان اقليم كردستان العراق امس تأجيل اجراء الانتخابــات البرلمانية والرئاسية مدة ثمانيـــة اشهر بسبب الاوضاع التي يشهدها الاقليـــم على خلفيـــة الاستفتـــاء الاخير.

وذكر بيان للبرلمان انه قرر في جلسة عقدها في محافظة اربيل تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية مـــدة 8 اشهر بموافقة غالبية النواب الحاضرين.

وصوت البرلمان ايضا على تمديد دورته الحالية لثمانية اشهر اخرى وان الحكومة الحالية ستستمر ايضا للمدة نفسها بسبب الاوضاع التي تشهدها المنطقة وفسح مجال للمفوضية لاجراء الانتخابات.