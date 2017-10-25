دافع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن دور قوات الحشد الشعبي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بغداد.

وفي تصريحاته في مستهل لقائه مع تيلرسون، قال العبادي «الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة»، رافضا اتهامها بالعمل نيابة عن إيران.

وقال العبادي «علينا تشجيع مقاتلي الحشد لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة».

وفي نفس السياق رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تصريحات تيلرسون السابقة مؤكدا أن الفصائل المدعومة من إيران لا يمكن أن تعود إلى ديارها لأنها بالفعل في ديارها.