ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها «رويترز» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من اليوم الأربعاء بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال 10 أعوام ماضية وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة. وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.

لجنتان بالكونغرس للتحقيق في تعامل وزارة العدل مع انتخابات 2016

من جهة اخرى، أعلن رئيسا لجنتين بالكونغرس الأميركي امس أنهما سيحققان في قرارات وزارة العدل حول التحقيقات الخاصة بمرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية.

شخص يرمي ترامب بأعلام روسية

الى ذلك، تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس داخل مبنى الكونغرس رغم الاجراءات الامنية القائمة، ورماه بأعلام روسية صغيرة. وصاح الرجل بالرئيس الاميركي وهو على بعد امتار منه: «ترامب يعني الخيانة»، الا ان ترامب اكمل طريقه بشكل عادي برفقة السيناتور ميتش ماكونيل.

أميركا تندد باستخدام روسيا حق النقض بشأن الأسلحة الكيماوية في سورية

من جهة اخرى، قالت الولايات المتحدة إنها «محبطة بشدة» بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض تحقيقات بشأن الأسلحة الكيماوية في سورية. من جانبه، قال المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تريد أن ترى التقرير الذي يتضمن نتائج التحقيق في الهجوم الكيماوي في خان شيخون السورية. وأضاف، أن روسيا تأمل أن تدرس التقرير لترى «كيف جمعوا البيانات وكيف توصلوا إلى هذه النتائج..»، قائلا: «نتمنى أن نرى أنها - أي النتائج - غير مسيسة».

هجوم إلكتروني جديد يستهدف روسيا وأوكرانيا

في غضون ذلك، استهدف هجوم الكتروني جديد امس مطارا دوليا في أوكرانيا، و3 وسائل إعلام روسية، بعد أشهر من هجمات مماثلة استهدفت شركات ومؤسسات حكومية عبر العالم.

وذكر خبراء في الأمن المعلوماتي أن الهجوم الجديد امتد على الأرجح إلى تركيا وألمانيا، لكن حجم انتشاره يبدو محدودا نسبيا.