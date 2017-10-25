استهدف هجوم الكتروني جديد امس مطارا دوليا في أوكرانيا، و3 وسائل إعلام روسية، بعد أشهر من هجمات مماثلة استهدفت شركات ومؤسسات حكومية عبر العالم.

وذكر خبراء في الأمن المعلوماتي أن الهجوم الجديد امتد على الأرجح إلى تركيا وألمانيا، لكن حجم انتشاره يبدو محدودا نسبيا.

واعلن مطار اوديسا الدولي في اوكرانيا على صفحته على «فيسبوك» أن «أنظمة معلوماته» توقفت عن العمل بعد ظهر امس، وتابع أن «كل خدمات المطار تعمل بنظام أمني معزز»، دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.

واظهر موقع المطار الإلكتروني حركة الطائرات الوافدة والمغادرة وهي تسير بشكل طبيعي وفق رزنامتها.

وأفاد خبير في الأمن المعلوماتي بأن موقع فونتانكا للأخبار ومقره سان بطرسبرغ ثاني كبرى مدن روسيا توقف عن العمل، مع موقع آخر لم يسمه.

وقالت مجموعة «كاسبرسكاي لاب» في بيان إن الهجوم بدأ في روسيا قبل أن ينتقل الى بعض المواقع الإلكترونية لشركات في تركيا وألمانيا.

وذكرت المجموعة أن «هذه الهجمات تضرب الأجهزة عبر عدد من مواقع وسائل الإعلام الروسية التي تم اختراقها».

وتابعت: «استنادا إلى تحقيقاتنا، هناك هجوم يستهدف شبكات المؤسسات باستخدام وسائل مماثلة لتلك المستخدمة خلال هجوم ـ نوت بيتيا ـ».

وكان هجوم «نوت بيتيا» نسخة معدلة من هجوم «بيتيا» للمطالبة بفديات الذي ضرب ملايين الأجهزة العام الفائت وطلب من ضحاياه دفع أموال مقابل استعادة المعلومات على حواسبهم.