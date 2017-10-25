أعلن رئيسا لجنتين بالكونغرس الأميركي امس أنهما سيحققان في قرارات وزارة العدل حول التحقيقات الخاصة بمرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية 2016.

وقال عضوا الكونغرس بوب جودلات وتري جودي لدى إعلان إجراء تحقيق مشترك بين لجنة القضاء ولجنة الرقابة بمجلس النواب إن «القرارات التي أصدرتها وزارة العدل في 2016 أدت الى مجموعة من الأسئلة المعلقة التي يجب الرد عليها».

ومن بين القضايا الأخرى، يأمل المشرعون في الرد على سؤال عن سبب إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء تحقيق في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية، ولم يعلن عن إجراء تحقيق في اتصال مساعدي ترامب بمسؤولين روس.

كما يبحث المشرعون أيضا عن إجابات أوسع حول كيفية التعامل مع تحقيق كلينتون ولماذا لم تواجه أي تهم؟

ويعد هذا التحقيق هو الأخير في سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالانتخابات، حيث تنظر العديد من لجان الكونغرس ووزارة العدل في تدخل روسي في الانتخابات والروابط المحتملة مع حملة ترامب.