ذكرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها «رويترز» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلزم كل اللاجئين اعتبارا من اليوم الأربعاء بتقديم معلومات بشأن أماكنهم خلال 10 أعوام ماضية وهي ضعف المدة المطلوبة حاليا وذلك خلال عمليات فحص طلبات اللجوء للولايات المتحدة.

وستتخذ الحكومة الأميركية خطوة يقول المدافعون عن حقوق اللاجئين إنها ستوقف من الناحية الفعلية طلبات معظم اللاجئين البالغين من 11 بلدا وأيضا من الأراضي الفلسطينية بسبب شروط جديدة بإخضاعهم لفحص أمني أكثر تفصيلا.

وأصدرت الحكومة تعليمات للمنظمات التي تنظم إجراءات طلب اللجوء في الخارج بعدم تقديم طلبات ضمن هذه الفئة من الفحص الأمني المعروف باسم «رأي أمني استشاري» حتى إفادتها بخطوط إرشادية جديدة.

وتأتي التغييرات التي تقول المذكرة إنها ستسري اعتبارا من الأربعاء في نهاية حظر لمدة 120 يوما على معظم اللاجئين كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات الفرز.

وألغت المحكمة العليا الأميركية اليوم الثلاثاء رسميا خططا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر الذي أصدره ترامب وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين، وشددت بعض الإجراءات الحالية ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن «الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلا من خمس» بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوما.

ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات الجديدة وأحالت الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم الوزارة ديف لابان إن إعلانا بشأن اللاجئين سيصدر في وقت لاحق الثلاثاء.

ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الإجابة على أسئلة بشأن التغييرات وقال إن الإدارة أجرت مراجعة لإجراءات فحص اللاجئين «للحفاظ على سلامة الشعب الأميركي». وأضاف أن نتائج المراجعة ستعلن قريبا.