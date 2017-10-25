قالت الولايات المتحدة إنها «محبطة بشدة» بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض تحقيقات بشأن الأسلحة الكيماوية في سورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في إفادة صحفية:«نشعر بخيبة أمل.. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن روسيا أعطت أولوية لما تراها اعتبارات سياسية على (مصالح) الشعب السوري الذي قتل بوحشية».

من جانبه، قال المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تريد أن ترى التقرير الذي يتضمن نتائج التحقيق في الهجوم الكيماوي في خان شيخون السورية.

وأضاف، أن روسيا تأمل أن تدرس التقرير لترى «كيف جمعوا البيانات وكيف توصلوا إلى هذه النتائج..»، قائلا: «نتمنى أن نرى أنها - أي النتائج - غير مسيسة».

وكانت روسيا استخدمت حق النقض (فيتو) في وقت سابق امس ضد مشروع قرار أميركي يمدد ولاية التحقيق الذي تقوم به وكالة حظر الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة في سورية لمدة عام آخر، وقوبلت المبادرة الأميركية بمعارضة أيضا من بوليفيا وكازاخستان، بينما امتنعت الصين عن التصويت.