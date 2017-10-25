غادر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بغداد صباح اليوم الأربعاء، متوجها إلى تركيا ضمن جولة إقليمية تشمل أيضا إيران.

ويرافق العبادي وفد يضم وزراء الداخلية والنفط والتخطيط والكهرباء ومستشار الأمن الوطني وعدد من كبار المسؤولين.

ووفقا لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية فإن "العبادي سيبحث خلال جولته الإقليمية مع المسؤولين في البلدين الجارين سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، كما سيطرح مشروع رؤية العراق لمستقبل المنطقة وتوجهه الجديد في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش وحفظ وحدة العراق وسيادته الوطنية على كامل أراضيه، وهي الرؤية التي كان أعلنها قبل جولته الأخيرة التي شملت السعودية ومصر والأردن".

وكان العبادي قال للصحفيين أمس إنه سيتباحث مع الحكومة التركية "بشأن حصة العراق المائية والمنافذ الحدودية المشتركة"، وأشار إلى أن "العراق يتعامل مع جيرانه بمرونة عالية وأصبح له أثر محوري إقليمي كبير".