

جدد المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية الاسلامية علي خامنئي اليوم رفض بلاده التفاوض أو المساومة على قدراتها الدفاعية لاعتباره ان ذلك يعزز قوة ايران.

وقال خامنئي في كلمة في مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية بطهران "اعلنا سابقا ونعلنها مرة اخرى ان قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض والمساومة".

واضاف انه "ليس لنا أي مساومة ومعاملة مع العدو بشان قدرات البلاد الدفاعية وكل ما يؤمن ويدعم الاقتدار الوطني وسنواصل طريق الاقتدار بكل قوة وصلابة".

واوضح "ان هناك من يعارض تعزيز قوة ايران بين شعوب المنطقة وخارجها لان هذه القوة هي العمق الاستراتيجي للنظام الإسلامي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في استراتيجيته الجديدة التي أعلن عنها اخيرا عن انه سيفرض اجراءات جديدة على طهران وانه يرفض التصديق على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي الذي وقعته ايران ومجموعة (5+1) في عام 2015.

كما توعد ترامب الحرس الثوري الإيراني "بعقوبات قاسية لدعمه الإرهاب" حيث أعلنت وزارة الخزانة وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات الامريكية.