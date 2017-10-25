أعلنت دولة قطر اليوم فرض عقوبات تستهدف 11 شخصا وكيانين في اليمن من القياديين والممولين والمسهلين للاعمال الإرهابية لما يسمى تنظيم (داعش) و(تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية).

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب القطرية في بيان ان العقوبات فرضت بالتعاون مع مكتب الرقابة على الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية.

واضافت اللجنة ان دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الامريكية والدول الاعضاء في مركز مكافحة تمويل الارهاب لفرض عقوبات مشتركة على ابرز الارهابيين والداعمين لهم.

واوضح البيان ان هذه العقوبات تأتي في اطار اجراء جماعي اتخذته جميع الدول الاعضاء في المركز وهي الولايات المتحدة وقطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والامارات.

واضاف انه نتيجة لهذه الاجراءات فرضت دولة قطر عقوبات على 11 شخصا وكيانين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017 وبالتالي يخضع هؤلاء الاشخاص والكيانان لعقوبات من بينها تجميد الاصول وحظر السفر.