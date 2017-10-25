قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة وست دول خليجية استهدفت 13 متهما من تنظيمي القاعدة و"داعش" في تحرك يقول مسؤولو الإدارة إنه سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.

ومن بين المستهدفين كبير المسؤولين الماليين في "داعش" باليمن وقائد فرقة الاغتيالات في التنظيم هناك. ويضع هذا التحرك المستهدفين على قائمة سوداء تحظر أي تحرك مالي وتجمد أرصدتهم في البنوك.

والدول التي انضمت للولايات المتحدة في فرض العقوبات هي السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في الرياض اليوم "هذا أكبر تصنيف متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط".

وقال المسؤولون بالإدارة الأمريكية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية. واكتسب التنسيق أهمية بسبب الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول عربية أخرى.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في يونيو متهمين إياها بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية والتقرب من إيران ، وأضافت الدول الأربع بعد ذلك عشرات من الأفراد والكيانات لقائمة سوداء تقول إنها مرتبطة بقطر.

ومن بين من تضمنتهم هذه القائمة أشخاصا وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات اليوم مثل عبد الوهاب الحميقاني وكيانات مثل مؤسسة الرحمة الخيرية ، وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر في بيان إنها عززت قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب "نحن ملتزمون باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدحر الإرهاب بكل أشكاله وسنستمر بالعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض العقوبات على كل الذين يسهّلون للأنشطة الإرهابية".

وأضافت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قطر وقعت على اتفاق مع الولايات المتحدة في يوليو لتعزيز التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال بيتر هاريل خبير العقوبات في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" إن التعاون بين دول الخليج وقطر خطوة مهمة.

وأضاف أن "قطر لها تاريخ من عدم التعامل بصرامة بشأن تمويل الإرهاب. "من الأمور المشجعة أن نرى قطر تفعل ذلك. هذا يشير إلى بعض القدرة على التعاون".