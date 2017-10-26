وافقت بلدية القدس الاسرائيلية امس على بناء 176 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما اعلن نائب رئيس البلدية.

ويأتي ذلك بعد ان وافقت السلطات الاسرائيلية الاسبوع الماضي على تقديم خطط لبناء اكثر من 2600 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مئير ترجمان نائب رئيس بلدية القدس ان لجنة التخطيط التابعة للبلدية وافقت على بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة نوف تسيون، داخل حي جبل المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان ان هذه الموافقة ستؤدي الى اقامة اكبر مستوطنة داخل اي حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.