لبى القطريون نداء دولتهم التي أهابت بهم وبوسائل الإعلام عدم الإساءة لرموز دول الخليج استجابة لنداء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد فأطلقوا وسم #تم_ياتميم_وأبشر_ياصباح في إشارة إلى استجابتهم لمطالب الطرفين والعمل بها.

وتأتي الدعوة القطرية بعد أن طالب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالتهدئة، وحذر من مخاطر التصعيد في الأزمة الخليجية.

ويتصدر الوسم قائمة المشاركات (ترند) في قطر، ويشاركهم ناشطون خليجيون وعرب في الالتزام بالمطالب المتمثلة في التحلي بالأدب والأخلاق أثناء التعامل مع رموز دول المقاطعة وعدم الإساءة لأي منهم، «يا لربع خلكم من الهياط ترى إذا تصدع خليجنا كلنا بمهب الريح وخاسرين».

وأبدى المغردون رغبة كبيرة للالتزام بالدعوات الموجهة، وزادوا على ذلك بالدعوة إلى الوحدة والاصطفاف خلف دعوة صاحب السمو الامير، وعدم الانزلاق خلف حملات الفرقة والوقيعة التي يتبناها وزراء ومسؤولون وإعلاميون في دول الحصار، وحماية البيت الخليجي من التصدع، حسب وصفهم.