قررت الإدارة الأميركية، استئناف عمل برنامجها الخاص باستقبال اللاجئين، لكنها قالت إنها ستفرض قيودا إضافية على مهاجرين من 11 دولة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية امس.

وذكر موقع «بوليتيكو» الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب، أصدر أمرا تنفيذيا، امس الاول يقضي باستئناف برنامج إعادة توطين اللاجئين، الذي جرى تعليقه لمدة 120 يوما، ضمن إطار قرار حظر السفر.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الإدارة لم تسمه قوله، إن الأمر التنفيذي يشمل فترة مراجعة لمدة 90 يوما إضافية، تقوم بها الإدارة «لتحديد التدابير الإضافية الضرورية لضمان ألا يشكل دخول اللاجئين من هذه الدول الـ11 تهديدا لأمن الولايات المتحدة».

ولم تكشف الإدارة الأميركية في قرارها الأخير عن تلك الدول الإحدى عشرة، لكن مسؤولين كبار رجحوا أن تكون (مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسورية، واليمن).ويبدو جليا أن جميع تلك الدول يشكل فيها المسلمون غالبية السكان، ما عدا كوريا الشمالية، وجنوب السودان.

وخلال فترة المراجعة التي تستغرق 90 يوما، سيفرض على مهاجري الدول الـ11 قيودا أمنية، حيث سيسمح بقبول اللاجئين من تلك الدول على أساس كل حالة على حدة، «إذا كان دخول اللاجئ يصب بالمصلحة الوطنية، ولا يشكل تهديدا على أمن الولايات المتحدة أو رفاهيتها»، وفق ما أفاد به المسؤول نفسه للموقع الأميركي.

ويعتبر هذا القرار إشارة أخرى إلى أن ترامب لم يتخل عن سياسة تقييد السفر على مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة.

وفي 6 مارس الماضي، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يمنع قدوم مواطني دول ذات أغلبية مسلمة، هي إيران وسورية وليبيا والصومال والسودان واليمن، مدة 90 يوما، وحظر دخول اللاجئين بشكل عام إلى البلاد مدة 120 يوما، من أجل دراسة الإجراءات الأمنية التي يتم من خلالها تقييم أهلية الوافدين إلى أميركا.

إلا أن هذا الحظر، أسوة بآخر سبقه، كان أصدره الرئيس ترامب، بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه، في يناير الماضي، تم تعطيله من قبل القضاء.

واستطاع ترامب، لاحقا انتزاع نصر مؤقت، عندما أعلنت المحكمة العليا، في يونيو الماضي، تأييدها لحقه في تنفيذ جزئي لقرار حظر السفر الذي أصدره في مارس الماضي.

وبذلك تكون مدة الـ120 يوما قد انتهت أمس الاول.