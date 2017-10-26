قال مسؤولون أميركيون ان الولايات المتحدة والكويت و5 دول خليجية استهدفت 13 متهما من تنظيمي القاعدة وداعش لوقف تمويل الإرهاب في اليمن.



ومن بين المستهدفين كبير المسؤولين الماليين في داعش باليمن وقائد فرقة الاغتيالات في التنظيم هناك. ويضع هذا التحرك المستهدفين على قائمة سوداء تحظر أي تحرك مالي وتجمد أرصدتهم في البنوك.



والدول التي انضمت إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات هي: الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر.



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في الرياض أمس «هذا أكبر تصنيف متعدد الجنسيات في الشرق الأوسط».



وقال المسؤولون بالإدارة الأميركية إن هذا هو أول تحرك مشترك لفرض عقوبات من واشنطن ودول خليجية.



وفي السياق نفسه، نشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) بيانا فيما يلي نصه:



ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب تعلن رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية إدراج عدد كيانيين وعدد (11) اسما لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة ولتنظيم داعش.



قامت المملكة العربية السعودية ممثلة برئاسة أمن الدولة بتصنيف (11) اسما لأفراد واسمين لكيانين في إطار استهداف القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيم داعش باليمن ولتنظيم القاعدة في اليمن.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.

وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017م، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.



واستنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة.

وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانين المصنفة.

كما قامت الدول الأعضاء بالمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب بفرض جزاءات مماثلة على تلك الأسماء المصنفة من أفراد وكيانات وفقا لأنظمتها الوطنية.



لقد كان في الإعلان عن تأسيس المركز تجسيدا للإرادة والتصميم القويين لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد والبناء في مواجهة الإرهاب وتمويله، وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعاون لما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تشكل تهديدا للأمن الوطني لدولتي الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز.

في نفس السياق، اصدرت وزارة الخارجية البحرينية في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله بيانا اعلنت فيه عن تصنيف مملكة البحرين عدد من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في الجمهورية اليمنية.



وأوضح بيان وزارة الخارجية البحرينية بحسب وكالة انباء البحرين «بنا» أن هذا الإجراء جاء ضمن جهود المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب وبالتنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية الرئيس المشارك مع المملكة العربية السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والدول الأعضاء في المركز، والتي تعد مملكة البحرين عضوا أساسيا وفاعلا فيه.



حيث يعكس هذا القرار تصميم الدول الأعضاء على استهداف شبكات تمويل الارهاب والانشطة ذات الصلة، كما يؤكد حرص مملكة البحرين والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء.



واضاف بيان الخارجية البحرينية انه استنادا للتشريعات الوطنية ذات الصلة ووفقا لقرار مجلس الامن رقم 1371 (2001)، سيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في المملكة من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة.

أسماء الأشخاص والكيانات المصنفة

1 ـ نايف صالح سالم القيسي ـ يمني الجنسية

2 ـ عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني ـ يمني الجنسية

3 ـ هاشم محسن عيدروس ـ يمني الجنسية

4 ـ نشوان العدني ـ يمني الجنسية

5 ـ خالد عبدالله صالح المرفدي ـ يمني الجنسية

6 ـ سيف الرب سالم الحيشي ـ يمني الجنسية

7 ـ عادل عبده فاري عثمان الذهباني ـ يمني الجنسية

8 ـ رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) ـ يمني الجنسية

9 ـ والي نشوان اليافعي ـ يمني الجنسية

10 ـ خالد سعيد غابش العبيدي ـ يمني الجنسية

11 ـ بلال علي الوافي ـ يمني الجنسية

12 ـ جمعية الرحمة الخيرية اليمن

13 ـ سوبر ماركت الخير اليمن