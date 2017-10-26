أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، صباح اليوم الخميس، انطلاق عملية تحرير مناطق أقصى غرب العراق، وهي آخر المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق.

وقال العبادي، في بيان، إن "جحافل البطولة والفداء تزحف للقضاء على آخر معقل للإرهاب في العراق لتحرير القائم وراوه والقرى والقصبات في غرب الأنبار، والتي ستعود جميعها إلى أرض الوطن بعزيمة وصمود مقاتلينا الأبطال".

وأضاف العبادي :"نكرر ما قلناه سابقا بأن معاركنا أصبحت أعراسا للانتصار وهزيمة منكرة لداعش".

وتابع العبادي :"سنواصل تحقيق الانتصارات في جميع المجالات لأبناء شعبنا المعطاء"، مخاطبا أبناء القوات المسلحة بالقول إن "شعبنا معكم والحق معكم فانطلقوا فالنصر حليفكم".