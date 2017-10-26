أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بإدراج 10 أفراد وهيئة واحدة بقائمة "الإمارات للأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب".

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الأربعاء، إن القرار "يأتي كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وتترأسه بشكل مشترك الولايات المتحدة والسعودية ".

ووجه قرار مجلس الوزراء البنك المركزي الإماراتي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.

وأشاد المجلس بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي افتتحه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في السعودية مؤخرا .

وتعتبر هذه الجهود المشتركة هي الأولى منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكي في شهر أيار الماضي.

وينسق "مركز استهداف تمويل الإرهاب" تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.

وأعربت دولة الإمارات عن تأييدها للقائمة التي أصدرها المركز بوصفها "خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه ووقف مصادر تمويله دولا وأفرادا بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة نايف صالح سالم القيسي وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني وهاشم محسن عيدروس ونشوان العدني وخالد عبدالله صالح المرفدي وسيف الرب سالم الحيشي وعادل عبده فاري عثمان الذهباني ورضوان قنان ووالي نشوان اليافعي وخالد سعيد غابش العبيدي وبلال علي الوافي، وجميعهم يمنيون، إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية وسوبر ماركت الخير، في اليمن أيضا.