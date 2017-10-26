قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس أسامة، نجل الرئيس السابق المخلوع محمد مرسي، والمتحدث باسم أسرته، 3 سنوات إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر 2016، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلًا عدم كشف اسمه إن محكمة جنح الزقازيق ثان، قضت اليوم بحبس أسامة محمد مرسي (محام) حضوريًا 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه مصري (30 دولارًا).

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الحكم أولي قابل للاستئناف عليه خلال 15 يومًا وفي حالة تأييد الحكم بعدها يتبقى له درجة واحدة وهي الطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من صدور الحكم الثاني.