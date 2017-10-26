بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة (بكتل العالمية) براندن بكتل مبادرة مستقبل الاستثمار التي أطلقتها المملكة والمجالات الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.

كما بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم علاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاءين وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور إبراهيم العساف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.