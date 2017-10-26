

افاد مصدر عسكري عراقي اليوم بأن تنظيم "داعش" يجبر السكان المدنيين على القتال في صفوفه لمواجهة الجيش العراقي الذي يتقدم الى مدينة القائم 500كلم غرب بغداد .

وقال المصدر أن "تنظيم داعش يقوم بتفتيش المنازل في مدينة القائم، واجبار السكان المدنيين على التطوع في صفوف التنظيم المتطرف، وحمل السلاح لمواجهة تقدم الجيش العراقي صوب المدينة".

وأفاد المصدر بـ"مقتل 10 من عناصر داعش، وحرق اربع عجلات في قصف نفذته المدفعية العراقية الثقيلة على اوكار التنظيم في مدينة راوة 320 كلم غرب بغداد ".

وأوضح أن "القوات العسكرية نجحت في كسر الطوق حول الطريق الذي يصل الى المدينة، والوصول الى مشارف المدينة".

يشار الى ان الجيش العراقي أطلق صباح اليوم عملية عسكرية لتحرير مدن راوة والقائم وصحراء الأنبار الواقعة غرب العراق من قبضة داعش، وبسط سيطرته عليها بمشاركة التحالف الدولي