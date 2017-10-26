

أعلنت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم أنها حظرت الإعلانات لحسابي "سبوتنيك" و"روسيا اليوم".

وقالت "تويتر" في بيان على الانترنت إن القرار استند إلى تحقيق داخلي للشركة والى ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن كلا

الحسابين الإخباريين حاولا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي نيابة عن الحكومة الروسية.

وستتبرع شبكة التواصل الاجتماعي بعوائد عقود الإعلانات المتحققة عبر قناة "روسيا اليوم" والمتوقع أن تبلغ 9ر1 مليار دولار، لتمويل أبحاث جارية في كيفية استخدام تويتر في الانخراط المدني واستغلال معلومات خاطئة بشكل خبيث.

وتتعرض "تويتر" و"فيسبوك" لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة من أجل تعزيز الشفافية عمن يشتري إعلاناتهما.



كانت "تويتر" قد أعلنت عن إطلاق مركز جديد للشفافية يوم الثلاثاء مع وجود قسم يظهر عدد الحملات التي تنفق على الإعلان على منصاتها، وتحديد أي من المنظمات قام بتمويل هذه الحملات.

يأتي هذا الإعلان بعدما اكتشفت "تويتر" وأوقفت الشهر الماضي 201 حسابا مشتبها بصلته بروسيا، وله صلة بنشر معلومات خاطئة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت "فيسبوك" إن نحو 10 ملايين مستخدم أمريكي شاهدوا إعلانات مشتراه من روس بهدف التأثير على السياسة الأمريكية.

وما زالت تحقيقات منفصلة من جانب الكونجرس الأمريكي ومستشار خاص جارية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتشمل تلك التحقيقات أسئلة عن وجود تواطؤ محتمل بين أعضاء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.