قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعلن اليوم الخميس حالة طوارئ صحية عامة بسبب الادمان المتفشي والجرعات الزائدة من مادة مخدرة تشبه الافيون"opioid".

وقال مسؤول كبير بالإدارة، اشترط عدم ذكر اسمه في حديثه للصحفيين، إن ترامب سيطلب من اريك هارجان الرئيس بالإنابة لإدارة الصحة والخدمات الانسانية إعلان حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد على مدار 90 يوما.

وسوف يوجه هذا الاجراء الوكالات الاتحادية لاستخدام سلطتها في حالات الطوارئ للحد من الوفيات الناجمة عن تعاطي المستحضرات الصيدلانية الشبيهة بالأفيون والمخدرات في الشوارع بما في ذلك الهيروين بالإضافة الى السماح بتركيز استخدام الأموال الاتحادية والموارد الأخرى في معالجة هذه المشكلة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية تخفيف اللوائح للسماح لسلطات الدولة بمزيد من الحرية لمواجهة تفشي استخدام هذه المادة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حالة طوارئ مماثلة في عام 2009 لمكافحة تفشي انفلونزا ( اتش1 إن1).

وتقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 91 شخصا في المتوسط يموتون يوميا بسبب جرعة زائدة من هذه المادة المخدرة في جميعأنحاء الولايات المتحدة.وسجل عدد الوفيات 33 ألف شخص منذ عام 2015، ويتزايد المعدل منذ ذلك الحين.

ويتولى هارجان مؤقتا رئاسة وكالة الصحة الامريكية بعد ان استقال عضو الكونجرس السابق توم برايس، وهو جراح عظام، الشهر الماضي.