أعرب وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون ،عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الأزمة الإنسانية بولاية (راخين) في ميانمار والأنباء التي تشير إلى وقوع أعمال وحشية بها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، في بيان امس الخميس، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه تيلرسون مع قائد الجيش في ميانمار الجنرال مين اونغ هلينغ.

وأوضحت نويرت أن تيلرسون دعا خلال الاتصال قوات الأمن في ميانمار إلى "دعم الحكومة في إنهاء العنف في ولاية راخين والسماح بعودة النازحين خلال الأزمة إلى منازلهم سالمين خاصة الأعداد الكبيرة من عرقية الروهينغيا".

وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي طالب كذلك الجيش في ميانمار بتقديم مساعدات إنسانية للنازحين والسماح بوصول وسائل الإعلام لمناطق الأزمة إلى جانب التعاون مع الأمم المتحدة من أجل السماح بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت الى ان تيلرسون دان في الوقت نفسه "هجوم مسلحين على قوات الامن في ولاية (راخين) في 25 أغسطس" الماضي.