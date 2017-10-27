عدد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، مساء الخميس، عددا من الأمور التي "يجب" القيام بها على حد تعبيره، في سبيل "لجم حزب الميليشيا الإرهابي" في إشارة إلى حزب الله اللبناني.

جاء ذلك في تغريدة للسبهان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "للجم حزب المليشيا الإرهابي يجب معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا والعمل الجاد على تقليمه داخليا وخارجيا ومواجهته بالقوة."

وكان السبهان قد قال في تغريدة بتاريخ الـ23 من الشهر الجاري: "لا يتوقع الإرهابيون ومليشياتهم وأذنابهم بأن أعمالهم لن يحاسبوا عليها، اجتثاثهم أمر حتمي وضرورة ملحه للعيش بأمن ومحبه وسلام (نحن في زمن الحزم)".